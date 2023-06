Norwegen: Notenbank hebt Leitzins deutlich an

OSLO (dpa-AFX) -Die Notenbank Norwegens setzt ihren Kampf gegen die hohe Inflation mit einer deutlichen Zinsanhebung fort. Der Leitzins steigt um 0,5 Prozentpunkte auf 3,75 Prozent, wie die Norges Bank am Donnerstag in Oslo nach ihrer Zinssitzung mitteilte. Analysten hatten mehrheitlich mit einer kleineren Anhebung um 0,25 Punkte gerechnet, viele Beobachter hatten aber auch eine Erhöhung im jetzigen Ausmaß für möglich gehalten. Die norwegische Krone zog nach der Entscheidung zu Dollar und Euro an.