Norwegen: Notenbank hebt Leitzins erneut an und signalisiert weitere Erhöhungen

OSLO (dpa-AFX) -Die Notenbank von Norwegen hat ihren Kampf gegen die hohe Inflation mit einer erneuten Zinsanhebung fortgesetzt und einen weiteren Zinsschritt im September in Aussicht gestellt. Der Leitzins steigt um 0,25 Prozentpunkte auf 4,0 Prozent, wie die Norges Bank am Donnerstag in Oslo nach ihrer Zinssitzung mitteilte. Analysten hatten diese Anhebung im Schnitt erwartet. Die Notenbank hatte bei der vorangegangenen Zinserhöhung im Juni klare Signale für den aktuellen Zinsschritt geliefert.