 Norwegens Notenbank erhöht Leitzins und stellt weitere Anhebung in Aussicht

OSLO (dpa-AFX) -Die Notenbank von Norwegen hat den Leitzins im Kampf gegen die hohe Inflation erneut angehoben und einen weiteren Zinsschritt angekündigt. Der Leitzins steige um 0,25 Prozentpunkte auf 3,25 Prozent, teilte die Zentralbank am Donnerstag mit. Analysten hatten mit dieser Entscheidung gerechnet, nachdem der Zinsschritt bereits von der Notenbank angedeutet worden war. Zuvor hatte die Zentralbank den Leitzins im März ebenfalls um 0,25 Prozentpunkte angehoben und damit eine kurze Zinspause beendet.

OSLO In der Stellungnahme zur Zinsentscheidung machte die Notenbank deutlich, dass im Juni "höchstwahrscheinlich" eine weitere Zinserhöhung erfolgen werde. Der geldpolitische Ausschuss sei der Ansicht, dass ein höherer Leitzins erforderlich sei, um die Inflation zu dämpfen. In der Stellungnahme hieß es weiter, die Inflation sei hoch sei und liege deutlich über dem Zielwert von zwei Prozent. Im März hatte sich die Teuerung in Norwegen überraschend verstärkt. Die Inflationsrate stieg auf 6,5 Prozent, von 6,3 Prozent im Monat zuvor.

Mit der aktuellen Zinserhöhung erreicht der Leitzins in Norwegen den höchsten Stand seit dem Jahr 2008. In der Stellungnahme wurde zudem die Passage gestrichen, in der auf ein mögliches Zinshoch im aktuellen Zinszyklus hingewiesen wurde. In der Stellungnahme zur Zinsentscheidung um März hieß es noch, dass der Leitzins im Sommer bis auf etwa 3,5 Prozent steigen dürfte.

Norwegens Notenbank hatte sich 2021 als eine der ersten Zentralbanken von der Nullzinspolitik verabschiedet und begonnen, die Leitzinsen anzuheben. Ab Mai 2022 wurde das Tempo der Zinserhöhungen deutlich erhöht. Von vergangenem Dezember bis März hatte die Notenbank eine Zinspause eingelegt.

Die norwegische Krone reagierte kaum auf die Zinsentscheidung. Im Handel mit dem US-Dollar geriet der Kurs nur für kurze Zeit etwas unter Druck und lag zuletzt bei 10,72 Kronen für einen Dollar.