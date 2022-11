Norwegische Notenbank hebt Leitzins lediglich um 0,25 Prozentpunkte an

OSLO (dpa-AFX) -Die norwegische Notenbank hat den Leitzins weniger deutlich als erwartet angehoben. Dieser steige um 0,25 auf 2,50 Prozent, wie die Notenbank am Donnerstag nach ihrer Sitzung in Oslo mitteilte. Eine knappe Mehrheit von Volkswirten hatten hingegen mit einem größeren Zinsschritt von 0,50 Prozentpunkten gerechnet. Zuvor hatte die Notenbank den Leitzins dreimal in Folge um 0,50 Prozentpunkte angehoben.