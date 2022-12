 Ölpreise geben etwas nach - Deutliche Gewinne auf Wochensicht

SINGAPUR (dpa-AFX) -Die Ölpreise sind am Freitag leicht gesunken. Am Morgen kostete ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent 80,97 US-Dollar. Das waren 24 Cent weniger als am Vortag. Der Preis für ein Barrel der amerikanischen Sorte West Texas Intermediate (WTI) fiel um 17 Cent auf 75,94 Dollar.

SINGAPUR Marktbeobachter sprachen von einem impulsarmen Handel kurz vor dem Wochenende. Nach zum Teil starken Kursgewinnen in der ersten Wochenhälfte zeigte der Ölmarkt seit Donnerstag eine leichte Gegenbewegung. Unterm Strich hat sich das für Europa wichtige Rohöl aus der Nordsee im Verlauf der Woche um etwa fünf Dollar je Barrel verteuert. Als Ursache für den Preisanstieg auf Wochensicht gelten das Embargo der Europäisches Union für russisches Öl und die Hoffnung, dass die Ölnachfrage in China nach Lockerungen der strikten Corona-Maßnahmen steigen dürfte. Zudem hatte die Internationale Energieagentur (IEA) in einem am Mittwoch veröffentlichten Bericht davor gewarnt, dass die Ölpreise möglicherweise im kommenden Jahr als Folge der Sanktionen gegen Russland stark steigen könnten. Top-Jobs des Tages Jetzt die besten Jobs finden und

