 Ölpreise geben leicht nach

SINGAPUR (dpa-AFX) -Die Ölpreise sind am Dienstag im frühen Handel leicht gefallen. Am Morgen kostete ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent zur Lieferung im Juli 76,67 US-Dollar. Das waren 34 Cent weniger als am Vortag. Der Preis für ein Barrel der amerikanischen Sorte West Texas Intermediate (WTI) zur Juni-Lieferung fiel um 29 Cent auf 72,87 Dollar.

SINGAPUR An den Märkten war von einem Handel in ruhigen Bahnen die Rede. Die zahlreichen Waldbrände in der ölreichen kanadischen Provinz Alberta trafen am Markt zwar auf Gehör, bewegten die Erdölpreise aber zunächst wenig. Belastung kam dagegen von dem stärkeren US-Dollar, der Rohöl für Interessenten aus anderen Währungsgebieten wechselkursbedingt verteuerte und damit deren Nachfrage reduzierte.