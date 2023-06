 Ölpreise geben leicht nach

SINGAPUR (dpa-AFX) -Die Ölpreise haben am Mittwoch im frühen Handel leicht nachgegeben. Am Morgen kostete ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent zur Lieferung im August 75,79 US-Dollar. Das waren 50 Cent weniger als am Vortag. Der Preis für ein Barrel der amerikanischen Sorte West Texas Intermediate (WTI) zur Juli-Lieferung fiel um 48 Cent auf 71,26 Dollar.

SINGAPUR Nach deutlichen Aufschlägen zum Wochenstart tendieren die Erdölpreise mittlerweile wieder schwächer. Belastet werden sie durch anhaltende Sorgen um die globale Konjunkturentwicklung. Am Mittwoch enttäuschten Wirtschaftszahlen aus China einmal mehr. Die Ausfuhren aus der Volksrepublik gingen im Mai kräftig zurück. Zu Wochenbeginn hatte dagegen eine deutliche Förderkürzung Saudi-Arabiens die Rohölpreise spürbar steigen lassen. Der Effekt war aber nicht nachhaltig. Analysten weisen vor allem darauf hin, dass andere Länder des großen Ölverbunds Opec+ nicht mit eigenen Produktionskürzungen gefolgt seien.