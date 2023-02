 Ölpreise geben weiter nach - Deutliche Verluste auf Wochensicht

NEW YORK/LONDON (dpa-AFX) -Die Ölpreise sind am Freitag etwas gesunken. Im Mittagshandel kostete ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent zur Lieferung im April 81,84 US-Dollar. Das waren 33 Cent weniger als am Vortag. Der Preis für ein Barrel der amerikanischen Sorte West Texas Intermediate (WTI) zur März-Lieferung fiel um 27 Cent auf 75,61 Dollar.

NEW YORK/LONDON Im Verlauf der Handelswoche sind die Ölpreise stärker gefallen. So hat sich Rohöl aus der Nordsee seit Montag um etwa fünf Prozent verbilligt. Rohstoffexperte Carsten Fritsch von der Commerzbank erklärte den Preisrückgang am Ölmarkt mit enttäuschenden US-Konjunkturdaten und mit der jüngsten Entwicklung der Ölreserven in den USA. Er verwies darauf, dass die amerikanischen Rohölbestände wegen höherer Netto-Importe und einer nach wie vor reduzierten Rohölverarbeitung die sechste Woche in Folge gestiegen waren und in der vergangenen Woche das höchste Niveau seit Juni 2021 erreicht hatten.

Kurz vor dem Wochenende haben Marktbeobachter das Handelsgeschehen hingegen als relativ stabil beschrieben. Starke Impulse gab es zuletzt nicht. Auf der Nachfrageseite liegen die Hoffnungen weiter auf China, das sich vor einiger Zeit von seinen strengen Pandemie-Vorschriften gelöst hat und damit eine konjunkturelle Erholung verspricht. Auf der Angebotsseite hat der große Ölverbund Opec+ in dieser Woche seinen Kurs bestätigt und seine Förderziele unverändert gelassen.

Weitere EU-Sanktionen gegen Russland zeigten zunächst keine Auswirkungen auf die Ölpreise. Nachdem seit Anfang Dezember kein russisches Rohöl mehr per Tanker in die EU eingeführt werden darf, will die EU ab dem 5. Februar auch keine Raffinerieprodukte wie Diesel, Benzin oder Schmierstoffe mehr aus Russland abnehmen.