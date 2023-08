 Ölpreise kaum verändert - längste Phase mit steigenden Ölpreisen seit Juni 2022

SINGAPUR (dpa-AFX) -Die Ölpreise haben sich am Montag nach deutlichen Gewinnen in den vergangenen Wochen nur wenig bewegt. Am Morgen kostete ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent zur Lieferung im Oktober 86,18 US-Dollar. Das waren sechs Cent weniger als am Freitag. Der Preis für ein Barrel der amerikanischen Sorte West Texas Intermediate (WTI) zur September-Lieferung fiel ebenfalls um sechs Cent auf 82,76 Dollar.

SINGAPUR Damit hielten die Ölpreise ihre deutlichen Kursgewinne der vergangenen Handelstage vorerst. Am Markt wurde auf jüngste Meldungen zum Angriffskrieg Russlands gegen die Ukraine verwiesen. Diese hätten die Ölpreise gestützt. Zuletzt hatte die Ukraine einen russischen Tanker durch eine Drohne getroffen, der wohl Treibstoff für militärische Zwecke transportierte. Die militärischen Aktionen der Ukraine könnten die russischen Rohstoffexporte durch das Schwarze Meer und damit eine bedeutende Handelsroute bedrohen, heißt es von Marktbeobachtern. Am Freitag hatten die Ölpreise die sechste Woche in Folge mit Gewinnen abgeschlossen. Dies ist die längste Phase mit steigenden Ölpreisen seit Juni 2022. Vor allem hatten Meldungen über eine Kürzung der Fördermenge durch die wichtigen Ölstaaten Saudi-Arabien und Russland die Notierungen am Ölmarkt nach oben getrieben.