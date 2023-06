 Ölpreise legen etwas zu

NEW YORK/LONDON (dpa-AFX) -Die Ölpreise haben am Donnerstag in einem ruhigen Handel etwas zugelegt. Am Mittag kostete ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent zur Auslieferung im August 77,46 US-Dollar. Das waren 50 Cent mehr als am Vortag. Der Preis für ein Barrel der amerikanischen Sorte West zur Auslieferung im Juli Texas Intermediate (WTI) stieg um 52 Cent auf 73,05 Dollar.

NEW YORK/LONDON Dem Markt fehlte es an Impulsen. Etwas gestützt wurden die Ölpreise durch den schwächelnden Dollar. Das macht Rohöl für Anleger in anderen Währungsräumen tendenziell günstiger, da Rohöl in der US-Währung gehandelt wird. Bestimmende Themen am Ölmarkt bleiben die Sorgen über eine weltweite Konjunkturschwäche, auch weil zuletzt triste Wirtschaftssignale aus China kamen, sowie die am Wochenende von Saudi-Arabien angekündigte Förderkürzung. Mit dem Schritt will das Golf-Land die Ölpreise stützen. Allerdings zogen diese zum Wochenstart nur kurz deutlicher an, kamen dann aber wieder ein Stück weit zurück - auch wegen enttäuschender Wirtschaftszahlen aus China. Zudem weisen Analysten darauf hin, dass andere Länder des großen Ölverbunds Opec+ nicht mit eigenen Produktionskürzungen gefolgt seien.