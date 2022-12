 Ölpreise legen leicht zu

SINGAPUR (dpa-AFX) -Die Ölpreise sind am Dienstag im frühen Handel leicht gestiegen. Am Morgen kostete ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent 79,98 US-Dollar. Das waren 18 Cent mehr als am Vortag. Der Preis für ein Barrel der amerikanischen Sorte West Texas Intermediate (WTI) stieg um 31 Cent auf 75,50 Dollar.

SINGAPUR Nach zum Teil deutlichen Schwankungen in den vergangenen Wochen und Monaten haben sich die Erdölpreise zuletzt etwas weniger bewegt. Am Markt ist die Rede von fehlenden Impulsen, auch mit Blick auf den sich nähernden Jahreswechsel mit geringerer Aktivität. Grundsätzlich sorgt die weniger strenge Corona-Politik Chinas für tendenziellen Preisauftrieb, während die global trüben Konjunkturaussichten einen stetigen Belastungsfaktor für die Nachfrage und die Preise darstellen.

