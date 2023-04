 Ölpreise legen leicht zu

SINGAPUR (dpa-AFX) -Die Ölpreise haben am Ende eines Monats mit deutlichen Preisschwankungen leicht zugelegt. Am Freitagmorgen kostete ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent zur Lieferung im Juni 78,86 US-Dollar. Das waren 49 Cent mehr als am Vortag. Der Preis für ein Barrel der amerikanischen Sorte West Texas Intermediate (WTI) stieg um 40 Cent auf 75,16 Dollar.

SINGAPUR Im zu Ende gehenden April haben die Erdölpreise kräftig geschwankt. Zunächst hatten sie deutlich zugelegt, als einige Länder des Rohölverbunds Opec+ eine überraschende Förderreduzierung ankündigten. Im Verlauf des April ging es mit den Preisen aber wieder nach unten, da Konjunkturrisiken vor allem für die USA in den Vordergrund traten. Es wird befürchtet, dass die kräftigen Zinsanhebungen der US-Notenbank Fed die weltgrößte Volkswirtschaft in eine Rezession stoßen könnten.