 Ölpreise legen weiter zu

SINGAPUR (dpa-AFX) -Die Ölpreise sind am Dienstag im frühen Handel weiter gestiegen. Am Morgen kostete ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent 79,09 US-Dollar. Das waren 1,10 Dollar mehr als am Vortag. Der Preis für ein Barrel der amerikanischen Sorte West Texas Intermediate (WTI) stieg um 93 Cent auf 74,10 Dollar.

SINGAPUR Nach einer Verluststrecke in der vergangenen Woche zeigt die Preisentwicklung am Rohölmarkt seit Wochenbeginn nach oben. Zum einen sorgt für Erleichterung, dass sich China von seiner strikten Corona-Politik verabschiedet und zahlreiche Lockerungen auf den Weg gebracht hat. Trotz steigender Infektionszahlen nährt dies die Hoffnung auf eine stabilere Entwicklung in der weltweit zweitgrößten Volkswirtschaft. Zum anderen verweisen Marktteilnehmer auf die andauernde Schließung der wichtigen US-Ölpipeline Keystone. Hintergrund sind Reparaturarbeiten wegen eines größeren Lecks. Die Pipeline verläuft von Kanada durch die Vereinigten Staaten an die US-Golfküste und ist für den amerikanischen Ölsektor von erheblicher Bedeutung. Top-Jobs des Tages Jetzt die besten Jobs finden und

