 Ölpreise legen zu - Saudi-Arabien kürzt Produktion

NEW YORK/LONDON (dpa-AFX) -Die Ankündigung einer deutlichen Förderkürzung durch Saudi-Arabien hat die Ölpreise am Montag gestützt. Am späten Nachmittag kostete ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent zur Lieferung im August 77,17 US-Dollar. Das waren 1,04 Dollar mehr als am Freitag. Der Preis für ein Barrel der amerikanischen Sorte West Texas Intermediate (WTI) zur Juli-Lieferung stieg um 87 Cent auf 72,61 Dollar.

NEW YORK/LONDON Die Reaktionen am Ölmarkt hielten sich jedoch in Grenzen. Zeitweise deutlichere Aufschläge gaben die Ölpreise wieder ab. Nach einer turbulenten Opec-Sitzung kündigte der Ölriese Saudi-Arabien am Sonntag eine einseitige Kürzung seiner Produktion um eine Million Barrel je Tag zunächst für Juli an. Das Land führt die gut zwanzig Staaten der Opec+ gemeinsam mit Russland faktisch an. Man werde alles Notwendige tun, um Stabilität in den Markt zu bringen, sagte Energieminister Prinz Abdulaziz bin Salman nach der Sitzung. Im Gegensatz zu Saudi-Arabien und anderen Opec-Staaten könnten die Vereinigten Arabischen Emirate ihre Förderung im kommenden Jahr etwas anheben. Der Beginn der Sitzung hatte sich um mehrere Stunden verzögert, weil es Diskussionen über die Förderquoten der afrikanischen Opec-Mitglieder gegeben haben soll. Die Opec-Länder hatten ihre Produktion bereits im vergangenen Jahr gedrosselt. Im April weiteten einige Opec-Länder, darunter Saudi-Arabien, die Kürzungen zur Überraschung vieler Experten dann aus. Hintergrund ist, dass die Erdölpreise wegen der schwächelnden Weltwirtschaft im Trend fallen.