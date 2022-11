 Ölpreise stabilisieren sich nach Berg- und Talfahrt

NEW YORK/LONDON (dpa-AFX) -Die Ölpreise haben sich am Dienstag nach einer wilden Berg- und Talfahrt zu Wochenbeginn stabilisiert. Ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent kostete am Mittag 88,13 US-Dollar. Das waren 69 Cent mehr als am Vortag. Der Preis für ein Barrel der amerikanischen Sorte West Texas Intermediate (WTI) stieg um 62 Cent auf 80,66 Dollar.

NEW YORK/LONDON Am Vortag hatte ein Pressebericht am Ölmarkt für große Aufregung und heftige Preisschwankungen gesorgt. Das "Wall Street Journal" hatte berichtet, Saudi-Arabien diskutiere mit anderen Opec-Staaten über eine Förderanhebung. Daraufhin gaben die Erdölpreise stark nach. Als Saudi-Arabien den Bericht wenige Stunden später dementierte, legten die Ölpreise wieder auf ihr Ausgangsniveau zu. Mittlerweile hat auch Kuwait den Bericht dementiert. Hintergrund der Berg- und Talfahrt ist, dass eine Produktionsausweitung dem erst kürzlich beschlossenen Kurs des Ölverbunds Opec+ entgegenstehen würde. Seit Anfang November fördern die von Saudi-Arabien und Russland angeführten rund zwanzig Staaten deutlich weniger Öl. Grund für die Kürzung waren die in den Sommermonaten deutlich gefallenen Rohölpreise - eine Folge der zunehmend schwachen globalen Konjunktur. Stetige Belastung kommt auch aus China. Dort spitzt sich die Corona-Lage in einzelnen Großstädten weiter zu. Nicht nur steigen die Fallzahlen, am Wochenende meldete die Volksrepublik nach langer Zeit auch ihren ersten Corona-Todesfall. Die politische Führung geht seit langem äußerst strikt gegen das Virus vor. Dies führt zu erheblicher wirtschaftlicher Belastung - mit entsprechenden Konsequenzen für den Energieverbrauch und den Ölverbrauch. Top-Jobs des Tages Jetzt die besten Jobs finden und

