 ÖPNV: Wissing zieht erstes Fazit zum Deutschlandticket

Bundesverkehrsminister Volker Wissing sieht das vor einem Monat gestartete Deutschlandticket als große Errungenschaft. „Wir haben, nachdem das Ticket am 1. Mai gestartet ist, sehr erfreuliche Verkaufszahlen und können sagen: Das Deutschland Ticket ist jetzt schon ein Riesenerfolg”, sagte der FDP-Politiker heute vor einem Treffen mit seinen Amtskolleginnen und -kollegen der anderen EU-Staaten in Luxemburg. Es sei das bestimmende Nahverkehrsticket innerhalb kurzer Zeit in Deutschland geworden.

Luxemburg Rund zehn Millionen Menschen haben vergangenen Monat das Deutschlandticket gekauft, wie der Verband deutscher Verkehrsunternehmen (VDV) am Mittwoch mitteilte. Darunter seien rund 700.000 Menschen, die den öffentlichen Personennahverkehr (ÖPNV) „bislang in der Regel nicht genutzt haben”. 4,3 Millionen Käuferinnen und Käufer sind demnach vor dem Start des Deutschlandtickets am 1. Mai zwar mit dem ÖPNV unterwegs gewesen, allerdings ohne dabei ein Abo zu nutzen. Die weiteren fünf Millionen Kundinnen und Kunden sind dem VDV zufolge von ihren bisherigen Abonnements auf das Deutschlandticket umgestiegen.