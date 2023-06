 Österreich: SPÖ-Parteitag zur Wahl eines Parteichefs beginnt

In Österreich hat am Samstag ein außerordentlicher Bundesparteitag der Sozialdemokraten zur Wahl eines neuen Parteichefs begonnen. Den Auftakt machte der ehemalige Verteidigungsminister und burgenländische Ministerpräsident Hans Peter Doskozil mit einer betont nachdenklichen und selbstkritischen Rede.

Linz Die SPÖ und ihre Funktionäre hätten möglicherweise den Kontakt zu ihrer Wahlklientel verloren, sagte der 52-Jährige vor den rund 600 Delegierten in Linz. „Vielleicht haben wir verlernt, den Interessen der Bevölkerung zu dienen.” Die SPÖ habe es sich obendrein in der Vergangenheit in Koalitionen eher machtpolitisch bequem gemacht, statt auf die Durchsetzung ihrer Wahlziele zu drängen.

Neben Doskozil bewirbt sich auch der Traiskirchener Bürgermeister Andreas Babler um den Parteivorsitz. Babler ist Vertreter des linken Flügels der SPÖ. Kurzfristig stellte sich auch das Parteimitglied Berthold Felber zur Wahl.

Der Parteitag ist vorläufiger Schlusspunkt einer langen parteiinternen Diskussion um die Führungsqualitäten der bisherigen Vorsitzenden Pamela Rendi-Wagner. Bei einer Mitgliederbefragung zur Frage des Parteivorsitzes kam die 52-jährige Ärztin vor wenigen Wochen nur auf Platz drei hinter Doskozil und Babler. Als Konsequenz kündigte sie ihren Rückzug aus der Politik an und erschien am Samstag auch nicht zum Parteitag.