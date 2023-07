Özdemir sieht Wahlkampfmanöver in Polens Getreidebeschränkung

BRÜSSEL (dpa-AFX) -Bundesagrarminister Cem Özdemir hat polnische Importbeschränkungen für ukrainisches Getreide als Wahlkampfmanöver kritisiert. "Es kann nicht sein, dass aufgrund eines einheimischen Wahlkampfes die Solidarität mit der Ukraine untergraben wird", sagte der Grünen-Politiker am Dienstag in Brüssel vor einem Treffen mit seinen Kollegen der EU-Staaten. Der einzige, der sich über die Beschränkungen freue, sei Wladimir Putin. "Wir sollten aber nichts tun, was Wladimir Putin glücklich macht." Polen wählt im Oktober ein neues Parlament, der genaue Termin steht noch nicht fest.