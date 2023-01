OMV will letzte Tankstellen in Deutschland an Orlen verkaufen

WIEN (dpa-AFX) -Das österreichische Energieunternehmen OMV will seine letzten Tankstellen in Deutschland an den polnischen Orlen-Konzern verkaufen. Ein OMV-Sprecher bestätigte am Freitag einen entsprechenden Bericht der "Welt am Sonntag". Betroffen seien 17 Standorte, davon zwölf auf Aldi-Süd-Parkplätzen.