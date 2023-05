 Online-Gebrauchtwagenhändler Auto1 reduziert Verlust

BERLIN (dpa-AFX) -Der Online-Gebrauchtwagenhändler Auto1 hat im ersten Quartal seinen Verlust eindämmen können. Der um Sondereffekte bereinigte Verlust vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen schrumpfte von 47,6 auf 25,1 Millionen Euro, wie das im SDax notierte Unternehmen am Mittwoch in Berlin mitteilte. Unterm Strich stand ein Minus von rund 44 Millionen Euro nach einem Fehlbetrag von knapp 67 Millionen Euro im Vorjahr. Der Umsatz schrumpfte in den ersten drei Monaten im Jahresvergleich um acht Prozent auf 1,5 Milliarden Euro. Insgesamt verkaufte die Gruppe in dem Zeitraum 157 106 Fahrzeuge. Die Ziele für das Gesamtjahr bestätigte das Unternehmen.