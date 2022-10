 Online-Händler Auto1 verkauft etwas mehr Autos - Privatkundengeschäft wächst

BERLIN (dpa-AFX) -Der Online-Gebrauchtwagenhändler Auto1 hat im dritten Quartal bei den verkauften Fahrzeugen nur leicht zulegen können und dabei von einem starken Plus bei Privatkunden profitiert. Insgesamt verkaufte das SDax-Unternehmen 163 500 Autos, das waren 4,5 Prozent mehr als vor einem Jahr. Im Geschäft mit Privatkunden, in das die Berliner über ihre Marke Autohero viel Geld investieren, zogen die Verkäufe nach Angaben vom Mittwoch um mehr als die Hälfte auf 17 150 Autos an, im Händlerbereich gab es nur ein kleines Plus. In den ersten beiden Quartalen hatte Auto1 noch deutlich größere Sprünge gegenüber dem Vorjahr gemacht. Im Ankauf kam Auto1 im dritten Quartal auf 159 350 Autos, davon 19 800 für den Privatkundenbereich. Angaben zum Rohertrag je Fahrzeug machte das Unternehmen nicht, die detaillierten Finanzzahlen zum dritten Quartal legt Auto1 am 2. November vor.