Online-Modehändler About You mit größerem Verlust - Sparmaßnahmen

HAMBURG (dpa-AFX) -Der Online-Modehändler About You will angesichts der flauen Verbraucherstimmung und den unerwartet schwachen Ergebnissen des zweiten Quartals mit Kostensenkungen gegensteuern. Wie die Hamburger mit dem Zwischenbericht für die ersten sechs Monate am Dienstag mitteilten, sollen die Marketingausgaben künftig strengeren Renditezielen unterworfen sein und die Kosten für Werbeinhalte und Medien gesenkt werden. Zudem will das Management im nicht-technischen Bereich die Einstellungen bremsen, die Stückkosten in der Logistik senken und das Partnergeschäft ausbauen. Die im September mit den vorläufigen Zahlen für die drei Monate bis Ende August gesenkten Jahresprognosen bestätigte About You.