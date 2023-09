Paris will Busbahnhof nach Olympia schließen

PARIS (dpa-AFX) -Die Stadt Paris will den Fernbusbahnhof Bercy-Seine nach den Olympischen Spielen im kommenden Sommer dicht machen. Wie das städtische Rathaus der Deutschen Presse-Agentur bestätigte, solle in den kommenden Wochen entschieden werden, wo Fernbusse künftig halten und abfahren sollen. Auch aus und in Richtung Deutschland fahren täglich Busse zu und von dem Pariser Fernbahnhof.