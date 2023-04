 Parteien: FDP will „Fitnesskur für Standort Deutschland”

FDP will „Fitnesskur für Standort Deutschland”

FDP-Generalsekretär Bijan Djir-Sarai hat eine „Fitnesskur für den Standort Deutschland” verlangt. Nötig sei ein Wachstums- und Innovationsprogramm, sagte er am Samstag beim FDP-Bundesparteitag in Berlin. „Unser Land braucht jetzt eine Agenda des Aufbruchs.” Dabei sei eine stabile Finanzpolitik das Fundament für Wohlstand und Wachstum. Auch Finanzpolitik müsse nachhaltig sein, sagte Djir-Sarai, der am Vortag als Generalsekretär bestätigt worden war.