 Parteien: ZDF-Politbarometer: CDU weiter stärkste Kraft in Hessen

ZDF-Politbarometer: CDU weiter stärkste Kraft in Hessen

Die in Hessen regierende CDU bleibt gut vier Wochen vor der Landtagswahl laut einer Umfrage die beliebteste Partei im Land. Nach dem ZDF-Politbarometer vom Freitag kämen die Christdemokraten auf 30 Prozent der Stimmen, wenn an diesem Sonntag gewählt würde. Die mitregierenden Grünen und die oppositionelle SPD erreichten beide jeweils 19 Prozent. Die AfD läge laut Umfrage bei 16 und die FDP bei 6 Prozent. Die Linke würde mit 3 Prozent den Einzug ins Parlament in Wiesbaden verpassen.