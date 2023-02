Passagierzahl an Flughäfen deutlich unter Vorkrisenniveau

WIESBADEN (dpa-AFX) -An den deutschen Flughäfen hat sich im vergangenen Jahr die Zahl der Fluggäste mehr als verdoppelt. Die rund 155,2 Millionen Passagiere bedeuteten im Vergleich zum coronageprägten Vorjahr ein Plus von 111 Prozent, wie das Statistische Bundesamt am Mittwoch berichtete. Das Vorkrisenniveau von 2019 wurde um 31,5 Prozent verfehlt.