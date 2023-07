Passagierzahlen an NRW-Flughäfen im Mai weiter unter Vor-Corona-Niveau

DÜSSELDORF (dpa-AFX) -Die Passagierzahlen an den Flughäfen in Nordrhein-Westfalen lagen auch im Mai noch immer deutlich unter dem Vor-Corona-Niveau. Grund dafür ist ein massiver Rückgang des Passagieraufkommens bei Inlandsflügen, wie das Statistische Landesamt IT.NRW am Freitag mitteilte.