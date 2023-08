Pfiffe für Günther auf Fehmarn: Kritik an Plan für Nationalpark Ostsee

FEHMARN (dpa-AFX) -Gellende Pfiffe, laute Buhrufe und jede Menge Lärm - so haben mehrere Hundert Demonstranten am Donnerstag Schleswig-Holsteins Ministerpräsident Daniel Günther (CDU) in Burg auf Fehmarn empfangen. Sie protestierten gegen die Pläne der Landesregierung zur Einrichtung eines Nationalparks Ostsee.