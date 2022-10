 Pharmaunternehmen Boehringer gibt Einblick in aktuelle Entwicklungen

INGELHEIM (dpa-AFX) -Boehringer Ingelheim will an diesem Dienstag (11.50 Uhr) bei einem Pressegespräch über neue Entwicklungen in dem Pharmakonzern informieren. Das Unternehmen mit weltweit rund 52 000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern hatte vor wenigen Wochen bei der Vorstellung seiner Halbjahreszahlen angekündigt, in den nächsten fünf Jahren 25 Milliarden Euro für Forschung und Entwicklung neuer Produkte ausgeben zu wollen. Weitere 7 Milliarden Euro sind für Investitionen in neue Produktionstechnologien vorgesehen. Trotz wirtschaftlicher Unsicherheiten für das zweite Halbjahr hatte die Unternehmensführung dabei die Erwartung geäußert, dass sie die für das Gesamtjahr angepeilten Ziele erreichen kann.