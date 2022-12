 Pharmazulieferer Sartorius beteiligt sich an schwedischer Bico Group

GÖTTINGEN (dpa-AFX) -Der Pharma- und Laborausrüster Sartorius beteiligt sich im Rahmen einer Kooperation an der schwedischen Bico Group. Der Dax-Konzern arbeitet mit dem kleineren Branchenkollegen laut einer Mitteilung vom Donnerstagabend künftig in Sachen Technologie sowie Vertrieb und Marketing zusammen. In diesem Zuge zeichnet Sartorius auch eine Kapitalerhöhung von Bico in Höhe von 10 Prozent der ausstehenden Aktien zu einem Preis von 76 Schwedischen Kronen je Papier. Insgesamt entspricht das rund 487 Millionen Kronen (45 Mio Eur).

GÖTTINGEN Zusammen mit der bereits bestehenden Beteiligung an Bico wird Sartorius nach Abschluss der Transaktion gut 10 Prozent der Aktien und 8,5 Prozent der Stimmrechte an dem Anbieter von Instrumenten und Verbrauchsmaterialien für Biotech-Anwendungen halten, wie es weiter hieß. Konkret wollen die beiden Unternehmen bei Forschung und Entwicklung in den Bereichen 3D-Zell-Druckverfahren und damit verbundenen Technologien sowie bei digitale Lösungen für Arbeitsabläufe in der Zelllinienentwicklung zusammenarbeiten. Zudem wird Sartorius Vertriebspartner für Bico-Produkte in der Region Asien-Pazifik.

