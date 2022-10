PNE-Hauptaktionär will aussteigen - Aktienkurs springt hoch

CUXHAVEN (dpa-AFX) -Der Projektentwickler PNE könnte demnächst einen neuen Haupteigner bekommen. Die von Morgan Stanley kontrollierte Photon Management GmbH beabsichtigt, ergebnisoffene Vorgespräche mit potenziellen Interessenten über einen vollständigen Erwerb der von ihr an der Gesellschaft gehaltenen Beteiligung zu führen, wie PNE am späten Donnerstagabend mitteilte. Photon hält derzeit 39,80 Prozent an dem Unternehmen.