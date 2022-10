 Polen rät seinen Bürgern von Reisen nach Belarus ab

WARSCHAU (dpa-AFX) -Mit Blick auf wachsende Spannungen im Zusammenhang mit dem Ukraine-Krieg rät Polen seinen Bürgern von Reisen ins Nachbarland Belarus ab. Zuletzt habe es dort mehrfach Festnahmen polnischer Bürger gegeben, teilte das Außenministerium in Warschau per Twitter mit. "Wenn sich die Situation verschlimmert, die Grenzen geschlossen werden und unerwartete Situationen auftreten, könnte die Evakuierung schwierig werden." Polnischen Bürgern, die sich derzeit in Belarus aufhalten, rät das Ministerium zur Ausreise.

WARSCHAU Der belarussische Machthaber Alexander Lukaschenko hatte am Montag die Bildung einer gemeinsamen regionalen Militäreinheit der Streitkräfte seines Landes mit der russischen Armee angekündigt. Als Grund nannte er wachsende Spannungen an der Grenze zur Ukraine. Das EU- und Nato-Land Polen hat eine 418 Kilometer lange Grenze mit dem autoritär regierten östlichen Nachbarn. In Belarus, das zehn Millionen Einwohner hat, wird die polnische Minderheit auf knapp 300 000 Menschen geschätzt.

