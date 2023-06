Polen will gegen EU-Emissionsvorgaben für Autos klagen

WARSCHAU (dpa-AFX) -Polen will vor dem Europäischen Gerichtshof (EuGH) gegen strenge CO2-Emissionsregeln für Autos klagen. Der Antrag werde gerade fertiggestellt und voraussichtlich bis Anfang der kommenden Woche eingereicht, sagte ein Sprecher des Klima- und Umweltministeriums in Warschau am Dienstag der Deutschen Presse-Agentur.