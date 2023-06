 POLITIK: Absichtserklärung für U-Boot-Projekt mit Indien unterzeichnet

MUMBAI (dpa-AFX) -Bei einem Besuch von Verteidigungsminister Boris Pistorius (SPD) ist am Mittwoch in Mumbai eine Absichtserklärung für ein milliardenschweres U-Boot-Projekt unterzeichnet worden. Mit dem Vereinbarungsprotokoll legten Vertreter von ThyssenKrupp Marinesystems (TKMS) und dem indischen Werftunternehmen Mazagon Dock Shipbuilders einen Grundstein dafür, dass insgesamt bis zu sechs U-Boote geliefert werden könnten. Als mögliches Volumen eines solches Geschäfts wurde zuletzt ein Betrag mehr als fünf Milliarden Euro genannt. Derzeit verfügt Indien über ein nukleares und 16 konventionelle U-Boote. Die Regierung in Neu Delhi sucht einen Kooperationspartner für die Produktion von sechs U-Booten vor Ort in Indien, hat aber noch nicht entschieden.