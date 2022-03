 Politik: Biden berät in Schaltkonferenz mit europäischen Verbündeten

Biden berät in Schaltkonferenz mit europäischen Verbündeten

Vor seiner Reise zum Nato-Krisengipfel in Brüssel hat US-Präsident Joe Biden am Montag mit Bundeskanzler Olaf Scholz und anderen europäischen Verbündeten über den Ukraine-Krieg beraten. Die Schaltkonferenz dauerte nach Angaben des Weißen Hauses am Montag eine knappe Stunde.