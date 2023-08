POLITIK: Biden besucht Vietnam im Anschluss an G20-Gipfel in Indien

WASHINGTON (dpa-AFX) -US-Präsident Joe Biden will im September im Anschluss an den G20-Gipfel in Indien nach Vietnam weiterreisen. Das Weiße Haus teilte am Montag mit, Biden wolle am 10. September die vietnamesische Hauptstadt Hanoi besuchen. Dort werde er unter anderem mit dem Generalsekretär der Kommunistischen Partei, Nguyen Phu Trong, zusammenkommen. Bei den Gesprächen solle es etwa um die wirtschaftspolitische Zusammenarbeit, um die Bekämpfung des Klimawandels und um die Stabilität in der Region gehen.