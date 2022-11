 POLITIK: Estland beruft wegen Raketenschlag in Polen Regierungssitzung ein

TALLINN (dpa-AFX) -In Estland kommt die Regierung in Tallinn nach dem tödlichen Raketeneinschlag in Polen zu einer außerordentlichen Kabinettssitzung zusammen. Ministerpräsidentin Kaja Kallas berief das Treffen nach einer Lagebesprechung mit Außenminister Urmas Reinsalu und Verteidigungsminister Hanno Pevkur für Mittwochnachmittag ein. Dies teilte die Staatskanzlei des baltischen EU- und Nato-Land in Tallin mit.

TALLINN Kallas sprach von einem "äußerst schwerwiegenden" Vorfall. "Wir kommunizieren aktiv mit Polen und anderen Verbündeten, um die genauen Umstände des Vorfalls herauszufinden. Polen ist unser guter Verbündeter in der Nato und kann sicher sein, dass Estland sich den Grundsätzen der kollektiven Verteidigung verpflichtet fühlt, sagte sie laut Mitteilung. Den Angehörigen der Opfer drückte sie ihr Mitgefühl aus. Top-Jobs des Tages Jetzt die besten Jobs finden und

