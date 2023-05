 Polizei: Wissen zu Motiv des Sindelfinger Täters noch nichts

SINDELFINGEN (dpa-AFX) -Die Ermittler haben nach eigenen Angaben noch keine Erkenntnisse über ein Motiv des festgenommenen Verdächtigen von Sindelfingen. Auch zur Frage, ob sich der 53-Jährige und die beiden getöteten 44 Jahre alten Opfer kannten, konnte ein Polizeisprecher am Donnerstag zunächst keine Angaben machen. Es liefen Vernehmungen durch die Kriminalpolizei. Es habe Zeugen für die Tat am Morgen in einer Produktionshalle von Mercedes-Benz gegeben.