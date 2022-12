 Post Covid: Was beim Wiedereinstieg in den Beruf wichtig ist

Was beim Wiedereinstieg in den Beruf wichtig ist

Konzentrationsschwierigkeiten, Erschöpfung oder auch Gedächtnisprobleme: Beschäftigte, die mit Post Covid wieder in den Beruf einsteigen, brauchen am Arbeitsplatz viel Zeit und Verständnis. Darauf weist Witold Rogge, Oberarzt am Unfallkrankenhaus Berlin in einem Beitrag im Magazin „Topeins” (Ausgabe 04/22) der Deutschen Gesetzlichen Unfallversicherung, hin.