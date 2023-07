 Preis für Opec-Öl gestiegen

WIEN (dpa-AFX) -Der Preis für Rohöl der Organisation erdölexportierender Länder (Opec) ist gestiegen. Wie das Opec-Sekretariat am Donnerstag in Wien mitteilte, betrug der Korbpreis am Mittwoch 76,60 US-Dollar je Barrel (159 Liter). Das waren 42 Cent mehr als am Dienstag. Die Opec berechnet den Korbpreis auf Basis der wichtigsten Sorten des Kartells.