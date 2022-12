Premier Sunak will Streikrecht in Großbritannien einschränken

LONDON (dpa-AFX) -Angesichts von Streiks in zahlreichen Branchen in Großbritannien will Premierminister Rishi Sunak das Recht zu Arbeitsniederlegungen einschränken. Seitdem er Regierungschef ist, arbeite er an "neuen harten Gesetzen, um die Menschen vor diesen Störungen zu schützen", sagte Sunak am Mittwoch im britischen Parlament. "Die Regierung war vernünftig. Sie hat die Empfehlungen eines unabhängigen Gremiums akzeptiert und in vielen Fällen höhere Lohnerhöhungen als im privaten Sektor gewährt", sagte Sunak. Deshalb werde er entsprechende Maßnahmen ergreifen, falls sich die Gewerkschaften weiterhin "unvernünftig" verhielten.