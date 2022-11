Presse: Amazon will rund 10 000 Jobs streichen

NEW YORK (dpa-AFX) -Der weltgrößte Online-Versandhändler Amazon plant einem Zeitungsbericht zufolge seinen bislang größten Jobabbau. Der Konzern wolle noch diese Woche mit der Streichung von rund 10 000 Stellen beginnen, schrieb die "New York Times" am Montag unter Berufung auf eingeweihte Kreise. Amazon selbst äußerte sich zunächst nicht.