Presse: Regierung will Ueda als neuen Notenbankchef von Japan

TOKIO (dpa-AFX) -Die Nachfolge des scheidenden Notenbankchefs in Japan wird klarer. Mehrere japanische Medien, darunter die Wirtschaftszeitung "Nikkei" berichteten am Freitag, die Regierung wolle den früheren Notenbanker und jetzigen Wirtschaftsprofessor Kazuo Ueda als neuen Zentralbankchef nominieren. Die offizielle Bekanntgabe solle am Dienstag erfolgen. Der bisherige Top-Kandidat und aktuelle Notenbankvize Masayoshi Amamiya habe den Posten abgelehnt.