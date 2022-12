Prozess gegen Cum-Ex-Architekt: Gericht will Urteil verkünden

BONN (dpa-AFX) -Im größten Steuerskandal der Bundesrepublik will das Bonner Landgericht am Dienstag (13.30 Uhr) ein Urteil gegen den Architekten der Cum-Ex-Aktiendeals verhängen. Dem Steueranwalt Hanno Berger wird besonders schwere Steuerhinterziehung in drei Fällen im Zeitraum 2006 bis 2011 vorgeworfen (Aktenzeichen 62 KLs 2/20). Der 72-Jährige beriet Banken, vermittelte Investoren und kassierte Provisionen. Die Staatsanwaltschaft fordert eine Haftstrafe von neun Jahren. Das theoretisch mögliche Höchstmaß liegt bei 15 Jahren. Die Verteidigung hat Fehlverhalten eingeräumt, dessen Ausmaße aber deutlich geringer seien als von der Anklage beschrieben.