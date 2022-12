 Prozesse: Gründer von Kryptobörse FTX vor Gericht in New York erwartet

Gründer von Kryptobörse FTX vor Gericht in New York erwartet

Der Gründer der insolventen Kryptobörse FTX ist laut US-Medienberichten an die Vereinigten Staaten ausgeliefert worden und am Donnerstagmorgen dort angekommen. Der „Guardian” berichtete, Sam Bankman-Fried sei Mittwochabend in den Bahamas abgeflogen und auf einem Flugplatz nördlich von New York gelandet. Eine Gerichtssprecherin sagte der Deutschen Presse-Agentur, dass Bankman-Fried voraussichtlich noch am Donnerstagmittag (Ortszeit) vor dem Bundesgericht Southern District Court in New York erscheinen werde.