 Quoten: Fast 7,5 Millionen sehen 'Polizeiruf 110'

BERLIN (dpa-AFX) -Die Krimireihe "Polizeiruf 110" war am Sonntagabend die stärkste Sendung zur Primetime. Die Folge "Der Gott des Bankrotts" aus dem deutsch-polnischen Grenzgebiet erreichte im Ersten ab 20.15 Uhr 7,47 Millionen (24,1 Prozent). André Kaczmarczyk ermittelte als brandenburgischer TV-Kommissar Vincent Ross erstmals allein. Ihn beschäftigte ein Toter in einer Kiesgrube nahe dem Jakobsweg. Kürzlich hatte Lucas Gregorowicz - alias TV-Ermittler Adam Raczek - den "Polizeiruf" verlassen.

BERLIN Das ZDF-Melodrama "Frühling: Flüsternde Geister" mit Simone Thomalla und Kristo Ferkic kam auf 5,80 Millionen (18,7 Prozent). Günther Jauchs RTL-Quiz LU0061462528 "Jauch gegen Let's Dance" wollten 2,26 Millionen (8,8 Prozent) sehen. Der US-Katastrophenfilm "San Andreas" mit Dwayne Johnson und Carla Gugino auf Sat.1 DE000PSM7770 erzielte 1,66 Millionen (5,8 Prozent). Die amerikanische Comicverfilmung "Deadpool 2" mit Ryan Reynolds und Josh Brolin auf ProSieben guckten 1,35 Millionen (4,7 Prozent). Die Kabel-Eins-Auswandererdoku "Willkommen bei den Reimanns" lockte 950 000 Menschen (3,2 Prozent) an. Die Vox-Dokusoap "Hot oder Schrott - Promi Spezial" erreichte 770 000 Leute (3,0 Prozent). Das amerikanische Liebesdrama "Das Haus am See" mit Keanu Reeves und Sandra Bullock auf RTLzwei hatte 570 000 Zuschauerinnen und Zuschauer (1,9 Prozent).