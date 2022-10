 Quoten: Weiterhin wenig Interesse an ZDF-Doku über Gleichberechtigung

BERLIN (dpa-AFX) -Collien Ulmen-Fernandes hatte auch beim letzten Teil ihrer ZDF-Dokureihe über die Geschichte der Emanzipation mit Quotenproblemen zu kämpfen: Die dritte Episode von "laut. stark. gleich. berechtigt." wollten gerade einmal 1,34 Millionen (4,9 Prozent) sehen, damit ging die Zuschauerzahl kontinuierlich zurück.

BERLIN Erfolgreichster Sender des Abends war das Erste mit dem Dauerbrenner "Die Kanzlei". Die Anwaltsserie mit Sabine Postel und Herbert Knaup schalteten ab 20.15 Uhr 4,87 Millionen (18,0 Prozent) ein. RTL hatte Inka Bauses Datingshow "Bauer sucht Frau" zu bieten und kam auf starke 3,97 Millionen (15,4 Prozent). Bei Sat.1 saßen zu der US-Krimiserie "Navy CIS" 1,59 Millionen (5,9 Prozent) vor dem Fernsehgerät.

ProSieben strahlte die Doku "Unschuldig im Gefängnis? Der Fall Andreas Darsow" aus, dafür interessierten sich 850 000 Menschen (3,3 Prozent). Mit der Realitydoku "Hartz und herzlich" auf RTLzwei verbrachten 760 000 Männer und Frauen (3,0 Prozent) den Abend.

Die Serie "And Just Like That..." auf Vox lockte 630 000 Comedyfans (2,3 Prozent) an. Bei Kabel eins lief die US-Komödie "Hangover" mit Bradley Cooper, Justin Bartha und Ed Helms, das wollten 580 000 Leute sehen (2,3 Prozent). Die deutsche Mysteryserie "Another Monday" auf ZDFneo mit Susanne Bormann hatte 310 000 Zuschauer (1,1 Prozent).