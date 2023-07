Raketentriebwerk in japanischem Testzentrum explodiert

TOKIO (dpa-AFX) -Erneuter Rückschlag für Japans Raumfahrtbehörde Jaxa: Ein kleines Antriebswerk für die japanische Trägerrakete Epsilon-S ist am Freitag während eines Probelaufs im Raketentestzentrum Noshiro in der nördlichen Präfektur Akita explodiert. Verletzt wurde nach Angaben der Raumfahrtbehörde bei dem Vorfall niemand. Die Explosion habe sich aus zunächst unbekannter Ursache etwa eine Minute nach dem Beginn des Tests ereignet, hieß es. Jaxa will mit der Entwicklung der Epsilon-S die Wettbewerbsfähigkeit des Landes auf dem wachsenden Markt für Satellitenstarts verbessern.