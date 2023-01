Raschere Infrastruktur-Verfahren: Opposition will nachbessern

BERLIN (dpa-AFX) -Die Pläne der Bundesregierung für schnellere Gerichtsverfahren bei Streitigkeiten um wichtige Infrastrukturvorhaben finden im Bundestag ein verhaltenes Echo. Zwar gab es bei einer ersten Debatte zum Thema am Donnerstag in Berlin viel Zuspruch für das Ziel der Reform, aber auch einiges an Kritik im Detail. Ziel der Reform ist es, Streitigkeiten vor Verwaltungsgerichten zu verkürzen. Dabei geht es um als besonders bedeutsam eingestufte Projekte im Verkehrsbereich oder der Energiewende.