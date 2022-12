 RBB-Krise: ARD will Vergütungsstrukturen transparenter machen

KÖLN/LEIPZIG (dpa-AFX) -Unter dem Eindruck der RBB-Krise machen die ARD-Häuser mehr Details zu ihren Gehaltsstrukturen einsehbar. Auf Anfrage der Deutschen Presse-Agentur teilte die ARD mit: Im kommenden Jahr sollen im Transparenzbereich auf der gemeinsamen Webseite (ard.de) zu den Vergütungen "auch Regelungen zur Altersversorgung und die Gehaltsstruktur bei außertariflich Beschäftigten dargestellt werden". Seit 2015 veröffentlichen die öffentlich-rechtlichen ARD-Häuser Transparenzinformationen auf der gemeinsamen Webseite. Dort sind zum Beispiel Infos zu Gehältern von Senderchefs zu finden.

KÖLN/LEIPZIG Die Intendantin des Mitteldeutschen Rundfunks (MDR), Karola Wille, hatte am Montag in der MDR-Rundfunkratssitzung in Leipzig von Ergebnissen der Intendantensitzung im November in München berichtet und dabei zu Folgen aus der RBB-Krise die Erweiterung des ARD-Transparenzbereichs erwähnt.

In der Affäre beim Rundfunk Berlin-Brandenburg (RBB) um Filzvorwürfe geriet dort auch das Vergütungssystem für Führungskräfte in den Fokus. Umstritten sind ein inzwischen abgeschafftes Bonus-System sowie sogenannte Ruhegeld-Regelungen. Das heißt, dass Führungskräften auch dann Geld zusteht, wenn sie nicht mehr für den Sender arbeiten, aber auch noch nicht im Rentenalter sind.